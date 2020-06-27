Путин обратился к выпускникам школ и высших учебных заведений

Аргументы Недели → Общество 13+

27 июня 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников школ и вузов в их выпускной день.

Он отметил, что в этом году выпускные вечера проходят одновременно и у школьников, и у студентов, что делает этот праздник ещё более ярким, торжественным, объединяющим.

«Не сомневаюсь, вы сумеете добиться очень многого. Найдёте не просто специальность, профессию, а настоящее призвание, свой, особенный, ни на кого не похожий путь. И главное, чтобы каждый из вас мог гордиться тем, что он делает, тем, что его труд нужен, полезен другим людям, нашей родной и любимой стране», – говорится в обращении.

Глава государства пожелал выпускникам никогда не переставать мечтать и «строить самые дерзновенные планы». По его словам, только так можно достичь настоящих высот.