В Гидрометцентре рассказали, что в Москве ожидается пониженное атмосферное давление

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27 июня 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Облака. Фото: pixabay.com

Известно, что пониженное атмосферное давление ожидается в Москве с 28 июня по 30 июня. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд отметил: в воскресенье, понедельник, вторник давление в столице будет существенного ниже нормы.

«Будет ниже нормы примерно на 10 мм ртутного столба", - рассказал он.

Нормой атмосферного давления для города является 748 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось: вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова обратила особое внимание на важность решения вопроса о создании детского реабилитационного центра мирового уровня в Евпатории.