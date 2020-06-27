Карелова: Детский реабилитационный центр мирового уровня может появиться в Евпатории

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27 июня 2020, 09:03 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-спикер СФ Галина Карелова. Фото: сайт СФ РФ

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова обратила особое внимание на важность решения вопроса о создании детского реабилитационного центра мирового уровня в Евпатории.

Она также подчеркнула необходимость дальнейшего развития детского здравоохранения.

«Совет Федерации эту тему считает одной из важнейших в рамках Десятилетия детства, в том числе и в новой ситуации. На особом контроле задача – за 10 лет развить инфраструктуру и в первую очередь построить 40 детских больниц», – сказала законодатель.

Карелова также отметила, что система здравоохранения динамично развивается и сегодня предстоит многое сделать в части развития телемедицины, кадрового обеспечения, совершенствования системы обязательного медстрахования.