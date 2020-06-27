Карелова: Детский реабилитационный центр мирового уровня может появиться в Евпатории
27 июня 2020, 09:03[ «Аргументы Недели» ]
Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова обратила особое внимание на важность решения вопроса о создании детского реабилитационного центра мирового уровня в Евпатории.
Она также подчеркнула необходимость дальнейшего развития детского здравоохранения.
«Совет Федерации эту тему считает одной из важнейших в рамках Десятилетия детства, в том числе и в новой ситуации. На особом контроле задача – за 10 лет развить инфраструктуру и в первую очередь построить 40 детских больниц», – сказала законодатель.
Карелова также отметила, что система здравоохранения динамично развивается и сегодня предстоит многое сделать в части развития телемедицины, кадрового обеспечения, совершенствования системы обязательного медстрахования.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.