Лингвист ошибки в бюллетенях по поправкам не нашла

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26 июня 2020, 20:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

бюллетень, фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

В бюллетенях по поправкам к конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться надо не на стилистике, а на смысле, считает ректор Государственного института русского языка им.Пушкина Маргарита Русецкая.

По ее словам, в предложении "Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?" используется сокращенная конструкция. В полной версии это должно бы звучать так: "Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию РФ?" "В естественной речи мы часто используем такие конструкции с пропусками, это облегает понимание, ускоряет обмен информацией", - отметила лингвист. Пусецкая предложила не заниматься стилистическими баталиями, "а заботиться прежде всего о смысле".

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомятся с позицией Института русского языка при РАН, который указал на ошибку в бюллетенях по изменению в Конституцию РФ.