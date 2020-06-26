В Кремле разберутся с ошибкой в бюллетене о поправках

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26 июня 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомятся с позицией Института русского языка при РАН, который указал на ошибку в бюллетенях по изменению в Конституцию РФ.

Формулировка "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" нарушает языковую норму, считают филологи. Их объяснение таково: слово "изменения" в этом случае требует употребления предложного падежа, то есть "в Конституции". Институт сообщал организаторам голосования об ошибке еще на стадии подготовки бюллетеней, но их напечатали без учёта их мнения.

Песков впервые услышал об этом и обещал ознакомиться с мнением филологов. "В любом случае, не думаю также, что это имеет отношение к легитимности голосования и, главное, к чистоте голосования", - отметил пресс-секретарь.