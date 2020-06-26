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Пеньки, багажники автомобилей и облупленные лавочки - в России все это участки для голосования по поправкам в Конституцию

, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

Пеньки, багажники автомобилей и облупленные лавочки - в России все это участки для голосования по поправкам в Конституцию
Фото: cоцсети

Пользователи сети из разных уголков России присылают фотографии участков для голосования и палатки, похожие на «полевой госпиталь трансплантологов» - это еще не самое забавное.

Города, запечатленные на этих фото, называть бессмысленно, такое происходит по всей России. И лучше, чем сказал известный блогер Александр Горбунов на своем канале «Сталингулаг» уже и не описать ситуацию: «Переносные урны, безо всяких средств даже мнимой защиты от фальсификаций, стоят на засохших пеньках, облупленных лавочках, в багажниках автомобилей, в палатках, тех самых, из 90-х, которыми нас ежедневно пугают, на первый взгляд не разберёшь, там продают пиво или мороженое, а оказывается, воле-испражняются. Стоят около покосившихся деревенских сортиров и обшарпанных подъездов. Рядом с ними тётки, в съехавших, грязных от пота и пыли марлевых повязках, которых согнали под страхом увольнения. К ним подходят такие же бюджетники, согнанные под точно таким же страхом увольнения. Никто не понимает, что происходит, единственное желание – чтобы это побыстрее закончилось, и уйти домой. Это и есть Россия. Она не обнуляется. Она была такой и 20 и 30 лет назад».

БИ

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