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Эксперт: В России всплеск коронавируса может почувствоваться через две недели

, 20:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Эксперт: В России всплеск коронавируса может почувствоваться через две недели
Дезинфекция. Фото: pixabay.com

В Россию может прийти вторая волна коронавируса.

Так считает заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

По его словам, «недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах».

Щелканов отметил, что рост заболеваемости возможен на европейской территории страны, в особенности в крупных городах, но ситуация может ухудшиться во Владивостоке из-за непосредственной близости к Китаю.

ДВа

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