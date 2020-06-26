Адвокат семьи Захарова прокомментировал информацию о требовании «космической» компенсации от Ефремова

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26 июня 2020, 20:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Александр Добровинский, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Семья погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова не требовала от актера никаких компенсаций. Об этом заявил адвокат родственников погибшего Александр Добровинский.

"Семья полностью опровергает заявления представителя Ефремова о сумме компенсации, называя его слова ложью и очередным оскорблением в их адрес", - сказал Добровинский. Он сообщил, что не было ни одной встречи с представителями актера, ни тем более требований. Позиция родственников, по его словам, неизменна.

Адвокат знаменитого актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в пятницу заявил, что семья погибшего в ДТП с участием артиста Сергея Захарова хочет получить в качестве компенсации "космическую" сумму - 100-150 миллионов рублей.