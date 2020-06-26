В Ставропольском крае за сутки зарегистрировали 76 случаев заболевания коронавирусом

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26 июня 2020, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]

Скорая помощь. Фото: Инстаграм губернатора Ставропольского края.

На Ставрополье за последние сутки в регионе было выявлено 76 случаев заражения COVID-19.

За весь период пандемии в регионе заболел 4771 человек, выздоровели уже 2718 пациентов, в том числе 87 местных жителей за последние сутки. Врачам не удалось спасти 90 заразившихся. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Глава Ставрополья также отметил, что положительные тенденции закрепляются, так как число преодолевших болезнь вновь превысило количество новых фактов заражения.