Счетная палата отчитается перед Госдумой 7 июля

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26 июня 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Глава счетной палаты Алексей Кудрин. Фото: сайт Счетной палаты РФ

Отчет Счетной палаты в Госдуме о работе за 2019 год пройдет 7 июля.

Глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова уточнила, что по регламенту сначала с докладом выступает глава палаты Алексей Кудрин, потом она – как руководитель профильного комитета, затем предусмотрены вопросы, выступления от фракций и заключительное слово.

Сообщается, что ранее Госдума поручила Счетной палате проверить выплату надбавок медицинским работникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку в период пандемии – этот вопрос также будет рассматриваться.