Регионы смогут финансово помочь организациям, торгующим подакцизной продукцией
26 июня 2020, 18:13[ «Аргументы Недели» ]
Региональные власти смогут выплачивать субсидии организациям из пострадавших отраслей, реализующим подакцизную продукцию.
Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Согласно документу, новая норма касается, в частности, гостиниц, кафе и ресторанов, терпящих значительные убытки из-за пандемии. До этого предприниматели с лицензией на продажу алкоголя не могли рассчитывать на финансовую помощь. Теперь же субъекты Федерации получили право оказывать им поддержку за счет бюджетных средств.
Ранее малый и средний бизнес из пострадавших отраслей, чья деятельность связана с торговлей подакцизными товарами, получил доступ к прямым федеральным выплатам в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника.
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