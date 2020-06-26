Регионы смогут финансово помочь организациям, торгующим подакцизной продукцией

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26 июня 2020, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]

Пустое кафе. Фото: pixabay.com

Региональные власти смогут выплачивать субсидии организациям из пострадавших отраслей, реализующим подакцизную продукцию.

Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, новая норма касается, в частности, гостиниц, кафе и ресторанов, терпящих значительные убытки из-за пандемии. До этого предприниматели с лицензией на продажу алкоголя не могли рассчитывать на финансовую помощь. Теперь же субъекты Федерации получили право оказывать им поддержку за счет бюджетных средств.

Ранее малый и средний бизнес из пострадавших отраслей, чья деятельность связана с торговлей подакцизными товарами, получил доступ к прямым федеральным выплатам в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника.