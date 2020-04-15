В Москве будет запущена беспрецедентная программа кредитной поддержки МСП

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15 апреля 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом мэр города Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

«Сегодня президент страны озвучил серьезные меры поддержки экономики. Малый и средний бизнес получит поддержку для выплаты заработной платы при условии максимального сохранения трудовых коллективов. Президент дал поручение принять региональные меры. Что тоже абсолютно правильно, потому что в каждом регионе введены свои ограничительные меры и, конечно, есть свои особенности. В соответствии с этим поручением и учитывая нарастание проблем в экономике, сегодня я подписал постановление о реализации третьего пакета поддержки московского бизнеса», - написал Сергей Собянин.

«По нашей оценке, главной угрозой для малых и средних предприятий стало отсутствие средств на оплату ранее взятых кредитов и невозможность получить «стабилизационный» кредит, чтобы пережить нынешнюю паузу со спросом. Поэтому в ближайшие дни совместно с коммерческими банками правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса», - написал мэр.

Он сообщил, что по ранее взятым кредитам городской бюджет возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. «Эта мера касается каждого малого и среднего предпринимателя, независимо от вида деятельности. По новым «стабилизационным» кредитам на финансирование текущей деятельности будем субсидировать ставку до 8%», - отметил Сергей Собянин.

Кроме того, со Сбербанком, который будет крупнейшим оператором кредитной программы, по словам мэра, есть предварительная договоренность о предоставлении отсрочки на шесть месяцев по уплате основной суммы долга.

«Будем готовить аналогичные проекты и с другими банками, которые планируют кредитовать МСП», - добавил градоначальник.

Он также сообщил, что для участия в кредитной программе правительство Москвы ставит предпринимателям «фактически единственное условие - расходовать средства на бизнес, действующий на территории Москвы». «И надеемся, что приоритетом будет выплата заработной платы», - подчеркнул мэр.

Ранее, Президент России Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства. Об этом он сообщил в среду 15 апреля в ходе совещания с членами правительства РФ.