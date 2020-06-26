Медведев направил в правительство перечень мер поддержки туризма

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26 июня 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Фото: kremlin.ru

Экс-глава правительства РФ Дмитрий Медведев, ныне возглавляющий «Единую Россию», направил премьер-министру Михаилу Мишустину перечень из 30 мер поддержки туризма.

Среди предложений, в частности, снижение НДС до 10% до конца 2020 года и расширение действия мер для малого и среднего бизнеса на крупные компании туристической отрасли. Медведев также предложил премьеру рекомендовать регионам ввести отсрочку на оплату коммунальных платежей для гостинично-туристской отрасли до конца августа.

Кроме этого, предлагается создать в сегменте внутреннего туризма отраслевое объединение для оказания помощи туристам, оказавшимся в экстренной ситуации по причине финансовой несостоятельности туроператора.