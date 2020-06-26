Глава Минздрава заявил, что средняя продолжительность жизни россиян составила 73,3 года

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26 июня 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: сайт Госдумы РФ

В России мужчины живут в среднем на десять лет меньше женщин. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,3 года. Министр также добавил, что существенный вклад в увеличение продолжительности жизни граждан «внесли изменения показателей младенческой смертности и лиц трудоспособного возраста».

«По сравнению с 2018 годом в 2019 году эти показатели снизились на 3,9%», – заявил глава российского Минздрава.

Ранее Мурашко заявил об убыли заболеваемости коронавирусом в России.