Минкультуры РФ предлагает законодательно разделить полномочия худруков и директоров

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26 июня 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Министр культуры Ольга Любимова. Фото: сайт Минкультуры РФ

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что министерство принимает меры, чтобы исключить занятия худруком учреждений культуры деньгами и сметами.

Она отметила, что в ведомстве уже разработаны поправки в законодательство. В частности, они предполагают закрепить разделение сфер управления театром, концертной организации, то есть учреждением культуры, прежде всего, в сфере исполнительских искусств между директором и художественным руководителем.

«Это разделение не является императивом, но возможностью. До сих пор это не было прописано в законе», – подчеркнула Любимова.