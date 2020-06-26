Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Минкультуры РФ предлагает законодательно разделить полномочия худруков и директоров

, 16:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Минкультуры РФ предлагает законодательно разделить полномочия худруков и директоров
Министр культуры Ольга Любимова. Фото: сайт Минкультуры РФ

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что министерство принимает меры, чтобы исключить занятия худруком учреждений культуры деньгами и сметами.

Она отметила, что в ведомстве уже разработаны поправки в законодательство. В частности, они предполагают закрепить разделение сфер управления театром, концертной организации, то есть учреждением культуры, прежде всего, в сфере исполнительских искусств между директором и художественным руководителем.

«Это разделение не является императивом, но возможностью. До сих пор это не было прописано в законе», – подчеркнула Любимова.

ДВа

В мире

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

У Российской Федерации якобы есть план по вторжению на территорию Украины со стороны Крымского полуострова. Об этом заявил Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Миобороны соседней страны.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью