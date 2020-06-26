Минкультуры РФ предлагает законодательно разделить полномочия худруков и директоров
26 июня 2020, 16:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Министр культуры Ольга Любимова заявила, что министерство принимает меры, чтобы исключить занятия худруком учреждений культуры деньгами и сметами.
Она отметила, что в ведомстве уже разработаны поправки в законодательство. В частности, они предполагают закрепить разделение сфер управления театром, концертной организации, то есть учреждением культуры, прежде всего, в сфере исполнительских искусств между директором и художественным руководителем.
«Это разделение не является императивом, но возможностью. До сих пор это не было прописано в законе», – подчеркнула Любимова.
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