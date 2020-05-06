Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

6 мая 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

министр культуры РФ Ольга Любимова, Kremlin Pool/Global Look Press

Днем в среду, 6 мая, стало известно, что министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова заразилась коронавирусом нового типа. Об этом заявила пресс-секретарь главы ведомства Анна Усачева.



Подчеркивается, что ранее Любимова сдала тест на коронавирус, его результат оказался положительным.

По словам Усачевой, глава Министерства культуры Российской Федерации в настоящий момент находится дома, удаленно проводит рабочие совещания, участвует в переговорах и встречах в формате видеоконференции. Болезнь у Ольги Любимовой протекает в легкой форме, госпитализировать ее не планируют.