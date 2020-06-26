Шойгу рассказал о предстоящем военно-техническом форуме
26 июня 2020, 15:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
На международном военно-техническом форуме «Армия-2020» будет представлено свыше 25 тысяч единиц вооружения и военной техники.
Об этом на заседании коллегии сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В этом году форум он пройдет одновременно с Армейскими международными играми «АрМИ-2020», а на полигоне Алабино будет дан старт командам «Танкового биатлона».
Шойгу также отметил, что к отборочным состязаниям Армейских международных игр привлечено порядка 440 тысяч военнослужащих – в восемь раз больше, чем в прошлом году.
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