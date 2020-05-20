Шойгу сообщил, откуда исходит наибольшая угроза для безопасности России

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20 мая 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЗвезда

Federation Council of Russia/via Globallookpress.com, Сергей Шойгу

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил в ходе заседания коллегии Минобороны, что западное стратегическое направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности России.

В соответствии с планом намечено около 30 мероприятий в Западном военном округе в 2020 году, сообщил Шойгу. Их целью является совершенствование боевого состава войск, синхронизированных с поставкой современного вооружения.

Шойгу также отметил, что в Западном военном округе пройдут оборонительные учения Балтийского флота и шестой армии. На их подготовку сейчас направлены основные усилия командования округа.

Министр добавил, что с начала года на этом направлении проведено более 320 мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе свыше 30 учений.

Ранее в российском Министерстве обороны рассказали, что коронавирусная инфекция была диагностирована более чем у полутора тысяч военных.