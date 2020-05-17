В Минобороны рассказали, сколько военных заболело COVID-19

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17 мая 2020, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]

Больница. Фото: pixabay.com

В российском Министерстве обороны рассказали, что коронавирусная инфекция была диагностирована более чем у полутора тысяч военных. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В документе сказано, что общее число заболевших коронавирусом составило 1617 человек. Из них в госпиталях Минобороны лечатся 339 человек, 561 человек пребывает в изоляторах по месту прохождения службы. Еще 699 военных соблюдают режим домашней самоизоляции, а 18 человек госпитализированы в учреждения системы гражданского здравоохранения.

Отмечается, что на сегодняшний день в тяжелом состоянии находятся двое военнослужащих, девять человек – в состоянии средней тяжести. У остальных симптомы коронавируса не проявились. 830 человек выздоровело.