В Минобороны рассказали, сколько военных заболело COVID-19

В российском Министерстве обороны рассказали, что коронавирусная инфекция была диагностирована более чем у полутора тысяч военных. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В документе сказано, что общее число заболевших коронавирусом составило 1617 человек. Из них в госпиталях Минобороны лечатся 339 человек, 561 человек пребывает в изоляторах по месту прохождения службы. Еще 699 военных соблюдают режим домашней самоизоляции, а 18 человек госпитализированы в учреждения системы гражданского здравоохранения.
Отмечается, что на сегодняшний день в тяжелом состоянии находятся двое военнослужащих, девять человек – в состоянии средней тяжести. У остальных симптомы коронавируса не проявились. 830 человек выздоровело.