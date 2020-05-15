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В Калининграде построили многофункциональный медицинский центр Минобороны

, 16:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kgd.ru

В Калининграде построили многофункциональный медицинский центр Минобороны
Госпиталь. Фото: сайт Минобороны РФ

Новый медцентр позволит обеспечить необходимой медицинской помощью до 200 пациентов в месяц как из числа военнослужащих, так и, в случае необходимости, гражданского населения.

Сообщается, что многофункциональный медцентр построен на базе специализированного многопрофильного лечебного учреждения, поэтому при необходимости коечная емкость центра может быть увеличена на 30 процентов.

Центр возвели за 56 суток. В три смены на объекты были задействовали более 500 человек и 100 единиц различной техники.

Ранее Минобороны назвало новое число зараженных коронавирусом курсантов и военнослужащих.

ДВа

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