Минобороны назвало новое число зараженных коронавирусом курсантов и военнослужащих

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2 мая 2020, 22:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Минобороны РФ

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Министерство обороны Российской Федерации сообщило данные о ситуации с коронавирусной инфекцией в армии и военных учебных заведениях. По данным Минобороны, с марта по 2 мая заразились коронавирусом 2,6 тысячи человек.

Коронавирус за указанное время подтвердили: у 1177 военнослужащих Вооруженных сил. Из них 345 человек лечатся в госпиталях, 317 — в изоляторах по месту службы. В гражданских больницах находятся десять человек, а еще 505 — на дому. Выздоровели 145 человек;

у 322 человек среди гражданского персонала ВС;

у 1195 военнослужащих в учебных заведениях, в том числе курсантов и слушателей военных вузов;

у 209 обучающихся в четырех военных училищах по результатам первичного тестирования. Все они, а также те, кто заразился в вузах, находятся в нормальном состоянии, и заболевание у них протекает бессимптомно.

В рамках борьбы с возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции во всех воинских частях и организациях Минобороны ежедневно проводятся профилактические и диагностические мероприятия с личным составом, а также дезинфекция транспорта, служебных и жилых помещений, материальных средств.

Развернуты 5554 стационарных контрольных пунктов термометрии и сформированы оперативные группы по мониторингу и оперативному реагированию.

Для диагностики развёрнуты 23 специализированные лаборатории, способные в сутки проводить до 11,5 тест-исследований.

Для изоляции лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, и наблюдения за ними сформировано 182 обсервационных центра на 30 тысяч пациентов.

В военных госпиталях подготовлено 6 745 мест для возможного лечения инфицированных военнослужащих.