COVID-19 в московских водоемах не обнаружен

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26 июня 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

водоем, фото: pixabay.com

Коронавирус в столичных водоемах не обнаружен, но в пяти из девяти водных объектов качество воды не соответствуют норме. Об этом сообщает пресс-служба московского Роспотребнадзора.

В пяти купальных водоемах выявлены несоответствия качества воды: "Тропарево", озеро "Мещерское" - по санитарно-химическим показателям, пляж "Левобережный" – по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, "Серебряный бор-2" и "Серебряный бор-3" – по микробиологическим показателям.

Вода в озере "Школьное", озере "Черное", "Большом городском пруде", озере "Белое" отвечает санитарным требованиям.

Песок во всех зонах отдыха соответствует санитарным нормативам. Мониторинг за качеством воды водоёмов и песка в зонах отдыха будет продолжен.

Вирусолог прогнозирует появление второй волны коронавируса в РФ через две недели.