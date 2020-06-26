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COVID-19 в московских водоемах не обнаружен

, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

COVID-19 в московских водоемах не обнаружен
водоем, фото: pixabay.com

Коронавирус в столичных водоемах не обнаружен, но в пяти из девяти водных объектов качество воды не соответствуют норме. Об этом сообщает пресс-служба московского Роспотребнадзора.

В пяти купальных водоемах выявлены несоответствия качества воды: "Тропарево", озеро "Мещерское" - по санитарно-химическим показателям, пляж "Левобережный" – по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, "Серебряный бор-2" и "Серебряный бор-3" – по микробиологическим показателям.

Вода в озере "Школьное", озере "Черное", "Большом городском пруде", озере "Белое" отвечает санитарным требованиям.

Песок во всех зонах отдыха соответствует санитарным нормативам. Мониторинг за качеством воды водоёмов и песка в зонах отдыха будет продолжен.

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НС

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