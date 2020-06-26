В Карачаево-Черкесии по вине медиков умер заболевший коронавирусом ветеран
26 июня 2020, 15:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Прокуратура Карачаево-Черкесии выяснила, что в Усть-Джегутинском районе республики из-за попустительства медиков скончался ветеран Великой Отечественной войны.
Фронтовик был болен коронавирусом и находился в районной больнице, его состояние осложнялось наличием иных болезней.
В надзорном ведомстве отметили, что, несмотря на положительные результаты теста на коронавирус, надлежащая врачебная помощь пациенту не оказывалась. В частности, врачи не назначили ему диагностическое обследование и не перевели в ковид-госпиталь.
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