В Карачаево-Черкесии по вине медиков умер заболевший коронавирусом ветеран

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26 июня 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Больничная палата. Фото: pixabay.com

Прокуратура Карачаево-Черкесии выяснила, что в Усть-Джегутинском районе республики из-за попустительства медиков скончался ветеран Великой Отечественной войны.

Фронтовик был болен коронавирусом и находился в районной больнице, его состояние осложнялось наличием иных болезней.

В надзорном ведомстве отметили, что, несмотря на положительные результаты теста на коронавирус, надлежащая врачебная помощь пациенту не оказывалась. В частности, врачи не назначили ему диагностическое обследование и не перевели в ковид-госпиталь.