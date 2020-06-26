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За сутки в РФ скончались 176 пациентов с коронавирусом

, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в РФ скончались 176 пациентов с коронавирусом
лаборатория, Marco Passaro/Keystone Press Agency

За минувшие сутки в России скончались 176 пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом утром в пятницу, 26 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что в частности, за прошедшие 24 часа 47 пациентов умерли в Санкт-Петербурге, 25 – в Москве, 18 – в Челябинской области, 14 – в Подмосковье.

С начала пандемии COVID-19 жертвами заболевания в России стали 8 781 человек.

Ранее сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что за сутки количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации составило 6 800.

ЕТ

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