За сутки в РФ скончались 176 пациентов с коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

26 июня 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, Marco Passaro/Keystone Press Agency

За минувшие сутки в России скончались 176 пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом утром в пятницу, 26 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что в частности, за прошедшие 24 часа 47 пациентов умерли в Санкт-Петербурге, 25 – в Москве, 18 – в Челябинской области, 14 – в Подмосковье.

С начала пандемии COVID-19 жертвами заболевания в России стали 8 781 человек.

Ранее сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что за сутки количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации составило 6 800.