В России за сутки выявили 6 800 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации составило 6 800. Соответствующую информацию предоставила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Вице-премьер обратила внимание, что число заболевших опустилось ниже 7 000. По словам Голиковой, для властей "это очень приятные цифры".
Накануне сообщалось о 7 113 новых пациентах в России. Общее количество заболевших с начала пандемии коронавирусной инфекции превысило 620 тысяч человек.
В мире, согласно информации ВОЗ, сейчас насчитывается 9,2 миллиона заразившихся COVID-19.
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