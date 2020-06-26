В России за сутки выявили 6 800 новых случаев заражения коронавирусом

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26 июня 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

лаборатория, Marijan Murat/dpa

За минувшие сутки количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации составило 6 800. Соответствующую информацию предоставила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Вице-премьер обратила внимание, что число заболевших опустилось ниже 7 000. По словам Голиковой, для властей "это очень приятные цифры".

Накануне сообщалось о 7 113 новых пациентах в России. Общее количество заболевших с начала пандемии коронавирусной инфекции превысило 620 тысяч человек.

В мире, согласно информации ВОЗ, сейчас насчитывается 9,2 миллиона заразившихся COVID-19.