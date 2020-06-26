Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В России за сутки выявили 6 800 новых случаев заражения коронавирусом

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В России за сутки выявили 6 800 новых случаев заражения коронавирусом
лаборатория, Marijan Murat/dpa

За минувшие сутки количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации составило 6 800. Соответствующую информацию предоставила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Вице-премьер обратила внимание, что число заболевших опустилось ниже 7 000. По словам Голиковой, для властей "это очень приятные цифры".

Накануне сообщалось о 7 113 новых пациентах в России. Общее количество заболевших с начала пандемии коронавирусной инфекции превысило 620 тысяч человек.

В мире, согласно информации ВОЗ, сейчас насчитывается 9,2 миллиона заразившихся COVID-19.

ЕТ

В мире

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

У Российской Федерации якобы есть план по вторжению на территорию Украины со стороны Крымского полуострова. Об этом заявил Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Миобороны соседней страны.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью