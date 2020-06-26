Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Роспотребнадзор: масочный режим не является нарушением прав потребителей

, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Роспотребнадзор: масочный режим не является нарушением прав потребителей
медицинская маска, pixabay.com

Начальник управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков в пятницу заявил, что обязательное ношение масок не нарушает права людей, так как не относится к гражданскому праву.

В рамках конференции с целью разъяснения требований к работе в период восстановления деловой активности Прусаков отметил, что введение масочного режима регулируется властями регионов, и в случае принятия данного решения оно становится обязательным для всех, кто находится на территории субъекта Российской Федерации.

Олег Прусаков заметил, что в ведомство поступают обращения граждан, считающих масочный режим нарушением прав потребителей, однако следует принимать во внимание, что в основе ограничений лежат не нормы гражданского права, а нормы 68 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

ЕТ

В мире

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

У Российской Федерации якобы есть план по вторжению на территорию Украины со стороны Крымского полуострова. Об этом заявил Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Миобороны соседней страны.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью