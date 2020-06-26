Роспотребнадзор: масочный режим не является нарушением прав потребителей

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26 июня 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

медицинская маска, pixabay.com

Начальник управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков в пятницу заявил, что обязательное ношение масок не нарушает права людей, так как не относится к гражданскому праву.

В рамках конференции с целью разъяснения требований к работе в период восстановления деловой активности Прусаков отметил, что введение масочного режима регулируется властями регионов, и в случае принятия данного решения оно становится обязательным для всех, кто находится на территории субъекта Российской Федерации.

Олег Прусаков заметил, что в ведомство поступают обращения граждан, считающих масочный режим нарушением прав потребителей, однако следует принимать во внимание, что в основе ограничений лежат не нормы гражданского права, а нормы 68 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".