Роспотребнадзор: масочный режим не является нарушением прав потребителей
26 июня 2020, 14:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Начальник управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков в пятницу заявил, что обязательное ношение масок не нарушает права людей, так как не относится к гражданскому праву.
В рамках конференции с целью разъяснения требований к работе в период восстановления деловой активности Прусаков отметил, что введение масочного режима регулируется властями регионов, и в случае принятия данного решения оно становится обязательным для всех, кто находится на территории субъекта Российской Федерации.
Олег Прусаков заметил, что в ведомство поступают обращения граждан, считающих масочный режим нарушением прав потребителей, однако следует принимать во внимание, что в основе ограничений лежат не нормы гражданского права, а нормы 68 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
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