Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми в возрасте до 16 лет

Российский премьер-министр Михаил Мишустин утром в пятницу, 26 июня, подписал постановление о выплатах семьям с детьми в возрасте до 16 лет. Документ уже опубликован на сайте правительства РФ.
В пресс-службе кабмина уточнили, что единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет в июле текущего года будут начислены автоматически тем, кто уже получил материальную помощь в июне – заявление им подавать не придется.
Тем же, кто пока не оформил пособие, будет необходимо подать заявление до 1 октября 2020 года. Выплаты за июнь и июль им поступят единой суммой.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин распорядился поддержать родителей с детьми в условиях пандемии коронавируса нового типа.
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