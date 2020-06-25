Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей
25 июня 2020, 18:01[ «Аргументы Недели» ]
Президент России подписал документ, согласно которому все россияне, имеющие детей в возрасте до 16 лет, получат по 10 тысяч рублей.
О таком решении глава государства говорит 23 июня во время обращения к россиянам.
«Необходимо в июле дополнительно выплатить по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 млн детей», – сказал в обращении президент РФ.
Он также отметил, что тем, кто уже получал такую выплату, деньги поступят автоматически, справки собирать не нужно. Средства будут перечислены в июле.
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