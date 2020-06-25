Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей

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25 июня 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдумы РФ

Президент России подписал документ, согласно которому все россияне, имеющие детей в возрасте до 16 лет, получат по 10 тысяч рублей.

О таком решении глава государства говорит 23 июня во время обращения к россиянам.

«Необходимо в июле дополнительно выплатить по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 млн детей», ­– сказал в обращении президент РФ.

Он также отметил, что тем, кто уже получал такую выплату, деньги поступят автоматически, справки собирать не нужно. Средства будут перечислены в июле.