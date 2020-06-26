Анастасия Ракова: Иммунитет к коронавирусу обнаружен у 20% москвичей

Иммунитет к коронавирусу COVID-19 обнаружен у 20% жителей российской столицы, прошедших соответствующее тестирование. Такую информацию в разговоре с представителями СМИ огласила сегодня вице-мэр Анастасия Ракова.
Как рассказала заместитель градоначальника, третий этап исследования москвичей на наличие иммунитета к инфекции состоялся в период с 5 по 18 июня. В рамках данного этапа тестирование прошли свыше 90 тысяч человек.
«По результатам исследования можно сказать, что популяционный иммунитет формируется и дальше, и на сегодняшний день около 20% москвичей такой иммунитет имеют. Результат исследования у нас 19,9%», - отметила Ракова.
По словам вице-мэра, это на 2,5% больше, чем было выявлено на предыдущем этапе исследования.
«В целом можно сказать, что у 7% москвичей иммунитет появился за предыдущий месяц», - констатировала Анастасия Ракова.
Она добавила, что подобные исследования планируется проводить в Москве и дальше. Столичные власти будут информировать об их результатах жителей.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в городе запускают мобильную версию электронной медкарты.