В Москве запускают мобильную версию электронной медицинской карты

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25 июня 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

С 26 июня электронная медицинская карта (ЭМК) будет доступна для москвичей на смартфонах, жители столицы смогут самостоятельно вносить данные о своем здоровье в ЭМК. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С 14 января 2020 года мы открыли москвичам доступ к электронным медицинским картам на портале mos.ru. Всего создано более 10 млн электронных медкарт, при этом уже более 650 тыс. горожан оформили доступ к своим медицинским данным. И мы продолжаем расширять возможности этого сервиса - с завтрашнего дня мы запускаем мобильную версию электронной медицинской карты. Теперь полные сведения о состоянии здоровья не только хранятся в одном удобном месте, но и всегда будут под рукой», - сказала Анастасия Ракова.

С 26 июня электронная медицинская карта доступна для москвичей в мобильном приложении. В мобильной версии пользователи получат полный доступ к сведениям о своем здоровье - вся информация из электронной медкарты будет доступна и со смартфона. Все медицинские документы из электронной медкарты в мобильном приложении можно будет скачать и отправить через электронную почту или мессенджеры. На смартфоне также доступна запись на прием к врачу. Теперь с помощью медкарты можно следить за ключевыми показателями здоровья. С завтрашнего дня появится возможность загружать данные о температуре тела и уровне кислорода, а с 29 июня - о пульсе, уровне сахара в крови и артериальном давлении. Для этого в медкарте, как в мобильном приложении, так и на mos.ru, запустился новый раздел - «Дневник здоровья».

«Обеспечить реальную полноту медицинских сведений невозможно без участия самого пациента в этом процессе. И теперь мы даем возможность вносить данные в медкарту самостоятельно - даем в руки пациенту инструмент заботы о своем здоровье. Теперь москвичи смогут подгружать данные о детских прививках, сделанных в федеральных и частных учреждениях. Также горожане могут внести информацию о семейном анамнезе - историю заболеваний родителей, бабушек и дедушек. Такая информация может пригодиться лечащему врачу для более точной постановки диагноза и своевременного выявления генетических патологий. Кроме того, благодаря «Дневнику здоровья» можно отслеживать динамику состояния, что особенно важно для пациентов с хроническими заболеваниями», - добавила Анастасия Ракова.