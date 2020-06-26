Автоэксперт объяснил, будет ли рост цен на техосмотр в России

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26 июня 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: автомобиль, pixabay.com

Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, что ждет ли россиян повышение цен на техосмотр. Кроме того, он не видит смысла в диагностике автомобилей и предлагает ее отменить.

«Никакого повышения тарифа на техосмотры не будет, потому что толку от них ноль. Это только сбор денег и больше ничего. На безопасность дорожного движения они никак не влияют. Техосмотр вообще надо отменять. Особенно для современных автомобилей, так как они сами себя диагностируют», - пояснил он.

Субботин отметил, что проверка автомобиля на пунктах техосмотра носит исключительно формальный характер. По его словам, их необходимо оснащать серьезной аппаратурой, как в авторизованных сервисах. Тогда э\тот процесс будет приносить пользу, считает он.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России изменится порядок прохождения медосвидетельствования при получении или продлении срока действия водительского удостоверения.