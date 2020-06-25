С 1 июля некоторым автомобилистам придется сдавать дополнительные анализы

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25 июня 2020, 21:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Автомобили. Фото: сайт Госдумы РФ

С 1 июля в России изменится порядок прохождения медосвидетельствования при получении или продлении срока действия водительского удостоверения.

В частности, некоторым автолюбителям теперь придется сдать дополнительные анализы. Новая мера коснется тех водителей, у которых врач-нарколог найдет признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками.

Ранее предлагалось распространить эту процедуру на всех желающих получить водительские права, в том числе и тех, кто получает их впервые.