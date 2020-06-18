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Спикер Госдумы заявил о снижении количества смертей по вине пьяных водителей

, 18:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gazeta.ru

Спикер Госдумы заявил о снижении количества смертей по вине пьяных водителей
Сотрудники ДПС. Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что наказание за вождение в нетрезвом виде должно быть одинаковым для всех.

«Закон должен быть один и для актеров, и для депутатов, и для судей, и бизнесменов, и губернаторов, и министров», – сказал спикер ГД.

Он также отметил, что работа этого закона показала его эффективность в рамках правоприменительной практики – на 35% сократилось количество смертей от пьяных водителей, на 11,5% сократилось количество пострадавших людей от пьяных наездов.

Председатель ГД выступил одним из авторов поправок, ужесточающих ответственность за вождение в нетрезвом виде, повлекшее жертвы и травмы граждан.

ДВа

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