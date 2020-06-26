Голикова заявила, что отдаленные последствия COVID-19 для переболевших пока неизвестны
26 июня 2020, 11:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу заявила, что отдаленные последствия коронавируса нового типа для переболевших в настоящий момент неизвестны, поэтому необходимо их дистанционное наблюдение.
Согласно последним данным Голиковой, за сутки количество выявленных случаев заражения COVID-19 в России составило 6 800.
Вице-премьер Российской Федерации обратила внимание на то, что число заболевших стало меньше 7 тысяч. По ее словам, "это очень приятные цифры". Власти рассчитывают на то, что подобная тенденция сохранится в грядущие дни и предстоящие недели.
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