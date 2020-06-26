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Голикова заявила, что отдаленные последствия COVID-19 для переболевших пока неизвестны

, 11:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Голикова заявила, что отдаленные последствия COVID-19 для переболевших пока неизвестны
вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу заявила, что отдаленные последствия коронавируса нового типа для переболевших в настоящий момент неизвестны, поэтому необходимо их дистанционное наблюдение.

Согласно последним данным Голиковой, за сутки количество выявленных случаев заражения COVID-19 в России составило 6 800.

Вице-премьер Российской Федерации обратила внимание на то, что число заболевших стало меньше 7 тысяч. По ее словам, "это очень приятные цифры". Власти рассчитывают на то, что подобная тенденция сохранится в грядущие дни и предстоящие недели.

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