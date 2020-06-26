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Россиян ждет похолодание на следующей неделе

, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Россиян ждет похолодание на следующей неделе
фото: дождь, pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о похолодании, которое движется в сторону Центральной России. По его словам, понижение температуры ждет некоторые регионы на следующей неделе.

«Уже и ночью будет 10-12 градусов, днем будет 19-22 ... По сравнению с 30-32-градусной жарой это заметное понижение», - пояснил он.

Вильфанд отметил, что, начиная со вторника, похолодание усилится, а в России начнется период дождей. Он отметил, что изменения погоды затронут Северо-Западный федеральный округ, а также Поволжье, Урал и  юг Западной Сибири.

Однако главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила о сильной жаре в выходные.

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