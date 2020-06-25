В выходные москвичей ожидает жара больше 30 градусов
25 июня 2020, 11:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ждет столичный регион в выходные. По ее словам, москвичам и гостям столицы стоит готовиться к сильной жаре.
«В выходные будет жаркая погода. Осадков в субботу не ожидается, в воскресенье возможен местами кратковременный дождичек небольшой. В дневные часы в субботу температура в Москве превысит отметку 30 градусов», - уточнила она.
Позднякова отметила, что в воскресенье отметка термометров упадет на два градуса – до 28, из-за облачной погоды. Однако жаркая погода будет сопровождаться плотным северным ветром, уточнила она.
«Он будет остужающим элементом, иначе такая тридцатиградусная жара будет тяжело переносима», - заключила синоптик.
Ранее синоптик рассказал об опасном воздействии солнечной радиации.
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