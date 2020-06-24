Синоптик рассказал об опасном воздействии солнечной радиации

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июня 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: девушки загорают на пляже, pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал россиян обращать внимание на УФ-индекс. По его словам, солнечное ультрафиолетовое излучение может оказывать опасное воздействие на человеческую кожу.

«Этот индекс (УФ-индекс) рассчитывается, исходя из нескольких соображений, и подсчитать его сложно … Это очень важная характеристика, и все ведущие метеорологические службы выпускают такой прогноз, потому этот индекс очень важен для здоровья человека. Прежде всего, он связан с поражениями кожи», - пояснил он.

Вильфанд отметил, что УФ-индекс имеет пять уровней опасности для человека: низкий, средний, высокий, очень высокий и экстремальный. При этом каждая градация имеет свой цвет, который отражен на специальной карте, уточнил он. Эксперт добавил, что при высоком уровне ультрафиолетового излучения необходимо пользоваться защитным кремом, в полуденные часы оставаться в тени, а при экстремальном уровне и вовсе дома. Синоптик пояснил, что человек может получить чрезмерную дозу солнечной радиации, что чревато негативными последствиями для кожи.

Эколог назвал распространенную ошибку при использовании кондиционера.