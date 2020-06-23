Эколог назвал распространенную ошибку при использовании кондиционера

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23 июня 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

кондиционеры, pixabay.com

Эколог Антон Ястребцев во вторник, 23 июня, рассказал о частой ошибке при использовании кондиционера в жаркое время года. По словам эксперта, эксплуатировать устройство следует грамотно.

Специалист отметил, что если кондиционер включается после длительного перерыва, то необходимо заранее вынуть и промыть фильтры той части устройства, которая находится в помещении. Кроме того, следует протереть все поверхности под крышкой. В противном случае может случиться выброс пыли и микроорганизмов в воздух комнаты.

В беседе с Радио Sputnik Антон Ястребцев уточнил, что главной ошибкой пользователей является желание открыть окна при работающем кондиционере. Оказывается, этого делать не стоит, поскольку такое действие приведет к перерасходу энергии, а не к улучшению качества воздуха. Эколог заметил, что перед включением устройства желательно проветрить помещения. Эксперт напомнил, что кондиционер не заменяет регулярного проветривания квартиры.