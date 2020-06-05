Почему использование кондиционеров опасно во время пандемии

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5 июня 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

Вентилятор. Фото: pixabay.com

Летняя жара заставляет работников офисов охлаждать помещения при помощи кондиционеров и вентиляторов. Но в период эпидемии коронавируса это может оказаться крайне опасным для здоровья.

Вирусолог Александр Лукашев объяснил, что при работающем вентиляторе или кондиционере аэрозоль вируса может разноситься по помещению гораздо дальше. «Есть научные данные, что при направленных потоках воздуха в помещении вирус может распространяться и заражать людей на расстоянии 3-4 метров. Однако в этой возможности кондиционеры ничуть не отличаются от любых других источников потоков воздуха — вентиляторов и даже обычного сквозняка», - предупредил эксперт. При этом он добавил, что кондиционеры безопаснее, чем вентиляторы.