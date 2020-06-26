Ресторанный критик посоветовал, где лучше всего есть этим летом

Аргументы Недели → Общество 13+

26 июня 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

ресторан, pixabay.com

Ресторанный критик Дмитрий Алексеев рассказал, как текущим летом в условиях эпидемии коронавируса нового типа выбрать безопасные кафе, которые серьезно относятся к здоровью гостей и сотрудников.

Алексеев заявил, что лучше идти в заведение, где человек уже раньше бывал или бывали его друзья. Ресторанный критик в беседе с Радио Sputnik отметил, что следует принять как данность, что в ресторанах, кафе, столовых и отелях всегда будет опасность заражения, поэтому наиболее важными моментами являются порядочность владельца того или иного места, управляющего и шеф-повара. Чтобы собрать информацию, следует заранее почитать отзывы или спросить людей, которые посещали заведения, о том, с какими ситуациями они там сталкивались.

Если же человек уже зашел в непроверенный ресторан, то критик посоветовал присмотреться к поведению персонала и обратить внимание на то, насколько слаженно сотрудники работают в сложных ситуациях. Если действия официантов и менеджеров являются "судорожными", то желательно отправиться в другое место.

Дмитрий Алексеев также заметил, что в условиях пандемии лучше посещать сетевые рестораны, поскольку в таких заведениях проще отработать технологии безопасной работы на кухне и при обслуживании гостей, чем в аутентичных местах.