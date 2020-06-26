В Калининграде поощрили девушку, потерявшую туфлю во время парада

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26 июня 2020, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: парад Победы в Калининграде, Irina Motina, via www.imago-imag/www.imago-images.de/globallookpress.com

Командующий Балтийском флотом Александр Носатов наградил Ксению Кальчинскую, потерявшую во время парада Победы в Калининграде туфлю. Отмечается, что девушка уверенно продолжала идти в строю, не обращая внимания на неприятный инцидент.

«Он вручил девушке памятный знак командующего, грамоту и цветы перед строем мичманов и офицеров», - уточнил представитель флота Роман Мартов.

По его словам, Ксения служит фельдшером в одной из частей ПВО Балтийского флота и принимала участие в третьем для нее параде.

Сама девушка отметила, что ей даже в голову не пришло покинуть строй: «Все произошло автоматически, о том, чтобы остановиться, не возникло даже мысли». Туфлю ее нашли и вернули после марша.