Власти Орловской области решили продлить ограничения по коронавирусу
25 июня 2020, 19:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Орловской области ограничительные мероприятия, введенные из-за распространения коронавируса, продлены до 16 июля.
В администрации региона также сообщили, что масочный режим в общественных местах сохранится до конца июля.
Помимо этого, власти региона приняли решение перенести открытие загородных оздоровительных лагерей на вторую смену после согласования с Роспотребнадзором. С 1 июля будет организована работа лагерей с дневным пребыванием на базе трех образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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