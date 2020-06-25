Власти Орловской области решили продлить ограничения по коронавирусу

Аргументы Недели → Общество 13+

25 июня 2020, 19:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Люди в масках. Фото: pixabay.com

В Орловской области ограничительные мероприятия, введенные из-за распространения коронавируса, продлены до 16 июля.

В администрации региона также сообщили, что масочный режим в общественных местах сохранится до конца июля.

Помимо этого, власти региона приняли решение перенести открытие загородных оздоровительных лагерей на вторую смену после согласования с Роспотребнадзором. С 1 июля будет организована работа лагерей с дневным пребыванием на базе трех образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.