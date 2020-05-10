В Орловской области скоро начнется первый этап снятия ограничительных мер

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10 мая 2020, 22:14 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, парк

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что с 12 мая в регионе начнется первый этап снятия ограничительных мер, введенных ранее из-за распространения коронавирусной инфекции.

На первом этапе разрешат работу ярмарок и рынков, а также откроются парки и скверы. На втором этапе в регионе планируется открыть непродовольственные магазины, уточнил глава региона.

К 10 мая, по данным оперативного штаба региона, в Орловской области выявлено 1023 заразившихся коронавирусной инфекцией.

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