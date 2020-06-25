Собянин напомнил о важности соблюдения в Москве перчаточно-масочного режима

Аргументы Недели → Общество 13+

25 июня 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели» ]

маска, фото: pexels.com

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей продолжать соблюдать перчаточно-масочный режим, введенный из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Сегодня Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России, сделала заявление по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Российской Федерации, в том числе в Москве.

По оценке ВОЗ, в Москве и других крупных городах, на которые приходится большинство случаев выявления зараженных новым вирусом, "динамика относительно хорошая". Но специалист отметила, что вирус все еще присутствует в населённых пунктах и заразность его остаётся той же.

Собянин заявил, что столичным жителям рано перемещаться по городу без масок и перчаток, несмотря на улучшение ситуации с заболеваемостью. Мэр Москвы подчеркнул, что соблюдение перчаточно-масочного режима особенно важно в транспорте на торговых предприятиях и на работе, если это необходимо.

Всего за период пандемии в столице выявлен 217 791 случай заражения COVID-19. Умерли 3 669 человек.