Вдова Сергея Хрущева назвала другую причину смерти сына генсека

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25 июня 2020, 19:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВ "Звезда"

Никита Хрущев, фото с сайтп Википедия

Вдова Сергея Хрущева Валентина Голенко рассказала, что ее супруг, которому было 84 года, болел два года и умер от старости. Сын Никиты Хрущева жил в США. 18 июня родные Сергея Никитича Хрущева сообщили о его смерти.

Сегодня американские СМИ назвали причиной смерти Сергея Хрущева огнестрельное ранение головы. Как написали газеты и передали телеканала в США, сын советского партийного лидера ушел из жизни по своему желанию.

Вдова Хрущева опровергла эти сообщения. По ее словам, ее супруг болел и скончался от старости, цитата, как это «дано в заключении» судмедэксперта.

Однако в отделе по связям с общественностью департамента здравоохранения Род-Айленда - это штат, где Хрущев проживал последние 30 лет, - подтвердили, что причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову.

Высказывались предположения, что Сергей Никитич устал болеть или, наоборот, все было хорошо, он просто чистил оружие. 85 Хрущеву исполнилось бы 2 июля. В СССР он служил конструктором космических систем.

Хрущёв был доктором технических наук, профессором, советским, американским и российским публицистом. В 1991 году его пригласили в США для чтения лекций по истории холодной войны в университете Брауна. В 1999 году он получил американское гражданство.