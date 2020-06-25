Власти Архангельской области заявили о нехватке врачей для лечения пациентов с COVID-19

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25 июня 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

врачи, фото: pexels.com

Власти Архангельской области заявили о нехватке врачей для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. По данным регионального оперативного штаба, по состоянию на 25 июня, общее число заболевших коронавирусом в Архангельской области - 5 107 человек.

Сергей Красильников, главный врач Первой городской клинической больницы имени Волосевич, объяснил, что дефицит медицинского персонала обусловлен двухнедельным карантином для медиков, также некоторые врачи и медсестры заразились коронавирусом. По его словам, заболевшие медики лечатся как амбулаторно, так и в стационарах. У некоторых медиков были заранее запланированы отпуска, но работники больниц входят в положение и отметяют отпуска. "Персонал мы теряем, к сожалению, ввиду объективных причин, но, тем не менее, стараемся мобилизовать все силы", - сказал доктор Красильников.

Министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов сегодня также заявил, что медиков сейчас не хватает, люди два месяца работают в достаточно большом напряжении.

Напомним, предприятия в Северодвинске (Архангельская область) не планируют закрывать из-за коронавируса. Глава города Игорь Скубенко отметил, что Северодвинск - город с особым статусом.