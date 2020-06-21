Предприятия в Северодвинске не планируют закрывать из-за коронавируса

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21 июня 2020, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]

фото: vk.com/severodvinsk_adm

Предприятия в Северодвинске (Архангельская область) не планируют закрывать из-за коронавируса. Глава города Игорь Скубенко отметил, что Северодвинск - город с особым статусом. На ютюб канале Nord Film TV вышла беседа с главой города корабелов. Северодвинск закрыт на карантин.

"Севмаш", "Звездочка", " Арктика" в Северодвинске - это системообразующие предприятия. По словам Скубенко, Ппредприятия, сопряженные с атомной спецификой, не могут не работать. Он рассказал, что эти предприятия не работают в полную штатную мощность, максимум за этот период около 50% штатной численности приходят на предприятия. "И это те подразделения, которые нельзя оставить в режиме выходного дня", - подчеркнул глава города.

Скубенко рассказал о том, что решение о закрытии Северодвинска на карантин принималось на заседании оперативного штаба с учётом рекомендаций главного санитарного врача региона, - передает РИА Новости. "Пришлось это решение принять, считаю, на тот момент оно было абсолютно правильным. Кто-то говорит, надо было раньше, кто-то говорит, не было необходимости", - сказал Скубенко. Он отметил, что сейчас ситуация в городе стабилизировалась, и закрытие города также повлияло на этот результат.

За последние сутки в Поморье региональным референс-центром выявлены 107 новых случаев COVID-19. Таким образом, по состоянию на 21 июня общее число заболевших в области составило 4 631 человек.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 38 архангелогородцев; 46 северодвинцев, из них 21 сотрудник градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА; шесть новых случаев зарегистрировано в Приморском районе; четыре – в Новодвинске; по три – в Виноградовском, Холмогорском и Устьянском районах; два – в Котласском; по одному - в Коряжме и Няндомском районах.