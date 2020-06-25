В Миассе жертвой коронавируса стал участковый врач-педиатр

В Миассе одной из жертв коронавирусной инфекции стала участковый врач-педиатр городской детской поликлиники.
52-летняя женщина почувствовала себя плохо 11 июня, у нее поднялась температура и она не вышла на работу. 15 июня бригада скорой помощи отвезла больную на компьютерную томографию, где обнаружилась двусторонняя пневмония и встал вопрос о заражении COVID-19. Позже поступил положительный ответ на тест на коронавирус, сообщили в Минздраве Челябинской области.
21 июня состояние больной ухудшилось и её перевели в реанимацию, спустя три потребовалась искусственная вентиляция легких. Врачи Миасса и специалисты областных больниц сделали все возможное для спасения коллеги, однако женщина скончалась.
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