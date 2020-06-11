Глава Челябинской области объявил о снятии режима самоизоляции в регионе

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11 июня 2020, 13:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: u74.ru

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Фото: Инстаграм Алексея Текслера.

11 июня глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что «область возвращается к привычной жизни, и этапами снимаются введенные 1 апреля ограничительные меры».

Губернатор подчеркнул, что как быстро будет пройден этот путь, зависит от слаженной работы всех служб и ответственности каждого южноуральца.

«До отмены бдительности еще далеко, и нужно продолжать строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Если их не игнорировать, можно будет войти в обычный ритм жизни, а пока соблюдать масочный режим, нормы гигиены и социальную дистанцию», – напутствовал Текслер жителей Южного Урала.