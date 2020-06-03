На Южном Урале снова продлили режим

Аргументы Недели → Общество

3 июня 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Олега Каргаполова

В Челябинской области продлен режим повышенной готовности. Такое решение было принято губернатором Алексеем Текслером.

- Мы видим статистику. У нас наблюдается существенный прирост диагностированных коронавирусом. Очевидно, что ситуация остается непростой, - считает глава региона.

Однако вопрос поэтапного снятия ограничения будет рассматриваться даже в режиме повышенной готовности. Все зависит от ситуации с распространением инфекции.

В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимы при посещении мест общественного пользования. Их следует надевать в магазинах, медицинских учреждениях, аптеках, банках и парикмахерских, а также общественном транспорте, включая такси.

Напомним, что с 24 мая область перешла к первому этапу снятия ограничений. Теперь разрешены прогулки и занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм. Также к работе вернулись объекты розничной торговли непродовольственными товарами, у которых имеется отдельный вход и площадь торгового зала не превышает 400 квадратных метров.